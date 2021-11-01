INNOLUX Salários

Diretório de Empresas
INNOLUX
O salário da INNOLUX varia de $23,852 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $39,308 para um Gestor de Projecto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da INNOLUX. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $25.9K
Engenheiro Mecânico
$36.1K
Designer de Produto
$23.9K

Gestor de Projecto
$39.3K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at INNOLUX is Gestor de Projecto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $39,308. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at INNOLUX is $30,980.

