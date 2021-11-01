INNOLUX Salários

O salário da INNOLUX varia de $23,852 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $39,308 para um Gestor de Projecto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da INNOLUX . Última atualização: 9/14/2025