A remuneração total média de Arquitecto de Dados in India na InMobi varia de ₹3.57M a ₹4.89M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da InMobi. Última atualização: 11/12/2025

Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na InMobi, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (1.19% por período)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquitecto de Dados na InMobi in India situa-se numa remuneração total anual de ₹12,983,232. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na InMobi para a função de Arquitecto de Dados in India é ₹5,477,583.

