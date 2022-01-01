Inmar Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Inmar varia de $79,600 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos no limite inferior a $224,400 para um Marketing no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Inmar. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $109K
Gestor de Ciência de Dados
$188K
Cientista de Dados
$110K

Analista Financeiro
$86.7K
Recursos Humanos
$79.6K
Marketing
$224K
Gestor de Produto
$147K
Vendas
$124K
Gestor de Engenharia de Software
$159K
FAQs

El rol con mayor salario reportado en Inmar es Marketing at the Common Range Average level con una compensación total anual de $224,400. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Inmar es $124,375.

