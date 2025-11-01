A remuneração de Engenheiro de Software in India na Ingram Micro varia de ₹925K por year para Software Engineer II a ₹1.65M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹1.11M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ingram Micro. Última atualização: 11/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***