Ingram Micro
Ingram Micro Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in India na Ingram Micro varia de ₹925K por year para Software Engineer II a ₹1.65M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹1.11M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ingram Micro. Última atualização: 11/1/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Engineer
(Nível de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹925K
₹792K
₹65.5K
₹67.1K
Senior Software Engineer
₹1.65M
₹1.39M
₹0
₹259K
Ver 2 Mais Níveis
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Ingram Micro?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Ingram Micro in India situa-se numa remuneração total anual de ₹1,650,438. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ingram Micro para a função de Engenheiro de Software in India é ₹728,800.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Ingram Micro

Outros Recursos