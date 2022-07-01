Infovista Salários

Diretório de Empresas
Infovista
A faixa salarial da Infovista varia de $59,700 em remuneração total por ano para um Designer de Produto no limite inferior a $120,011 para um Arquiteto de Soluções no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Infovista. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Designer de Produto
$59.7K
Engenheiro de Software
$101K
Arquiteto de Soluções
$120K

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


A legmagasabb fizetésű szerep a Infovista-nél a Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level, évi $120,011 teljes kompenzációval.
A Infovista-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $101,490.

