A remuneração de Arquitecto de Dados in United States na Infosys varia de $62.7K por year para JL3B a $113K por year para JL6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $100K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
JL3B
$62.7K
$60.7K
$0
$2K
JL3A
$63.5K
$63.5K
$0
$0
JL4
$95.1K
$94.7K
$0
$417
JL5
$102K
$102K
$0
$0
Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)