A remuneração de Arquitecto de Dados in Pune Metropolitan Region na Infosys varia de ₹431K por year para JL3B a ₹991K por year para JL5. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus JL3B Associate Solution Architect ₹431K ₹431K ₹0 ₹0 JL3A Senior Associate Solution Architect ₹197K ₹197K ₹0 ₹0 JL4 Solution Architect ₹673K ₹666K ₹0 ₹7K JL5 Senior Solution Architect ₹991K ₹991K ₹0 ₹0 Ver 1 Mais Níveis

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( INR ) Base | Ações (ano) | Bónus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações Options Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

