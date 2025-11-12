Diretório de Empresas
Infosys
  • Salários
  • Arquiteto de Soluções

  • Arquitecto de Dados

  • Greater Dallas Area

Infosys Arquitecto de Dados Salários em Greater Dallas Area

A remuneração de Arquitecto de Dados in Greater Dallas Area na Infosys varia de $78K por year a $140K. O pacote de remuneração in Greater Dallas Area mediano year totaliza $110K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
JL3B
Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
Senior Associate Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
JL5
Senior Solution Architect
$98.3K
$98.3K
$0
$0
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquitecto de Dados na Infosys in Greater Dallas Area situa-se numa remuneração total anual de $140,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Infosys para a função de Arquitecto de Dados in Greater Dallas Area é $90,000.

