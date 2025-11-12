Infosys Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) Salários em United States

A remuneração de Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA) in United States na Infosys varia de $68.8K por year para JL3B a $104K por year para JL5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $81K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025

Nome do Nível Total Base Ações ( /yr ) Bónus JL3B Systems Engineer ( Nível de Entrada ) $68.8K $67.1K $500 $1.3K JL3A Senior Systems Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- JL4 Technology Analyst $81.5K $81.5K $0 $0 JL5 Technology Lead $104K $102K $1.4K $714 Ver 2 Mais Níveis

Últimas Submissões Salariais

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações Options Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

Qual é o calendário de aquisição na Infosys ?

