A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Greater Dallas Area na Infosys varia de $101K por year para JL4 a $103K por year para JL5. O pacote de remuneração in Greater Dallas Area mediano year totaliza $100K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
JL3B
$ --
$ --
$ --
$ --
JL3A
$ --
$ --
$ --
$ --
JL4
$101K
$100K
$0
$1.3K
JL5
$103K
$103K
$0
$0
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)