A remuneração de Engenheiro DevOps in India na Infosys varia de ₹1.04M por year para JL4 a ₹1.36M por year para JL5. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹810K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
JL3B
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
JL4
₹1.04M
₹1.03M
₹10.4K
₹0
JL5
₹1.36M
₹1.35M
₹10.2K
₹0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)