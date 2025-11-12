A remuneração de Engenheiro de Software Backend in Canada na Infosys varia de CA$90.4K por year para JL3B a CA$104K por year para JL5. O pacote de remuneração in Canada mediano year totaliza CA$101K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
JL3B
CA$90.4K
CA$90.4K
CA$0
CA$0
JL3A
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
JL4
CA$86.1K
CA$86.1K
CA$0
CA$0
JL5
CA$104K
CA$104K
CA$420
CA$0
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)