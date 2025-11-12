Diretório de Empresas
Infosys
Infosys Designer UX Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Designer UX na Infosys totaliza $90.7K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Infosys. Última atualização: 11/12/2025

Pacote Mediano
company icon
Infosys
Product Designer
New York, NY
Total por ano
$90.7K
Nível
Senior
Base
$90.7K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Infosys?
Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Infosys, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer UX na Infosys in New York City Area situa-se numa remuneração total anual de $190,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Infosys para a função de Designer UX in New York City Area é $90,000.

