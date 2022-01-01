Infostretch Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Infostretch varia de $118,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $169,150 para um Gestor de Design de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Infostretch. Última atualização: 8/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $118K
Tecnólogo de Informação (TI)
$136K
Gestor de Design de Produto
$169K

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Infostretch é Gestor de Design de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $169,150. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Infostretch é $135,675.

Outros Recursos