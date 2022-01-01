Infostretch Salários

A faixa salarial da Infostretch varia de $118,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $169,150 para um Gestor de Design de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Infostretch . Última atualização: 8/11/2025