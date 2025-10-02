A remuneração de Engenheiro de Software in United States na Infor varia de $78.9K por year para Associate Software Engineer a $123K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $84K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Infor. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Engineer
$78.9K
$78.9K
$0
$0
Software Engineer
$96.4K
$96.4K
$0
$0
Senior Software Engineer
$123K
$123K
$0
$0
Team Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
