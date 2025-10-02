A remuneração de Engenheiro de Software in Sri Lanka na Infor totaliza LKR 2.78M por year para Software Engineer. O pacote de remuneração in Sri Lanka mediano year totaliza LKR 3.18M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Infor. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Software Engineer
LKR 2.78M
LKR 2.7M
LKR 18.5K
LKR 59.7K
Senior Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Team Lead Software Engineer
LKR --
LKR --
LKR --
LKR --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
