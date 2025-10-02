A remuneração de Engenheiro de Software in Netherlands na Infor totaliza €70.2K por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Netherlands mediano year totaliza €64.9K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Infor. Última atualização: 10/2/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€70.2K
€70.2K
€0
€0
Team Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***