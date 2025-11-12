Diretório de Empresas
Info Edge
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Engenheiro de Software Full-Stack

  • Greater Delhi Area

Info Edge Engenheiro de Software Full-Stack Salários em Greater Delhi Area

A remuneração de Engenheiro de Software Full-Stack in Greater Delhi Area na Info Edge totaliza ₹1.88M por year para Senior Software Engineer. O pacote de remuneração in Greater Delhi Area mediano year totaliza ₹1.77M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Info Edge. Última atualização: 11/12/2025

Média Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações ()
Bónus
Software Engineer
(Nível de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.88M
₹1.69M
₹0
₹188K
Lead Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Tech Lead/Team Lead
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 2 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Info Edge?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Full-Stack na Info Edge in Greater Delhi Area situa-se numa remuneração total anual de ₹2,237,962. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Info Edge para a função de Engenheiro de Software Full-Stack in Greater Delhi Area é ₹1,820,994.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Info Edge

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Intuit
  • DoorDash
  • PayPal
  • Microsoft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos