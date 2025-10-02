Diretório de Empresas
Info Edge
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Greater Delhi Area

Info Edge Engenheiro de Software Salários em Greater Delhi Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Delhi Area na Info Edge varia de ₹1.8M por year para Senior Software Engineer a ₹4.88M por year para Tech Lead/Team Lead. O pacote de remuneração in Greater Delhi Area mediano year totaliza ₹2.01M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Info Edge. Última atualização: 10/2/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Software Engineer
(Nível de Entrada)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹1.8M
₹1.69M
₹0
₹116K
Lead Engineer
₹2.06M
₹1.97M
₹0
₹89.8K
Tech Lead/Team Lead
₹4.88M
₹4.09M
₹509K
₹281K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Info Edge?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Info Edge in Greater Delhi Area situa-se numa remuneração total anual de ₹4,877,530. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Info Edge para a função de Engenheiro de Software in Greater Delhi Area é ₹2,065,751.

