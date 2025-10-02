Diretório de Empresas
Info Edge Gestor de Produto Salários em Greater Delhi Area

O pacote de remuneração in Greater Delhi Area mediano de Gestor de Produto na Info Edge totaliza ₹3.96M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Info Edge. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Info Edge
Product Manager
Noida, UP, India
Total por ano
₹3.96M
Nível
B4
Base
₹3.96M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
4 Anos
Anos exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Info Edge?

₹13.94M

Últimas Submissões Salariais
Últimas Submissões Salariais

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Contribuir

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gestor de Produto at Info Edge in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹4,874,730. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Info Edge for the Gestor de Produto role in Greater Delhi Area is ₹3,962,102.

