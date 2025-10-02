Diretório de Empresas
Info Edge
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Cientista de Dados

  • Todos os Salários de Cientista de Dados

  • Greater Delhi Area

Info Edge Cientista de Dados Salários em Greater Delhi Area

O pacote de remuneração in Greater Delhi Area mediano de Cientista de Dados na Info Edge totaliza ₹2.53M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Info Edge. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Info Edge
Data Scientist
Noida, UP, India
Total por ano
₹2.53M
Nível
4a
Base
₹2.53M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Info Edge?

₹13.94M

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Cientista de Dados verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Cientista de Dados at Info Edge in Greater Delhi Area sits at a yearly total compensation of ₹3,877,414. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Info Edge for the Cientista de Dados role in Greater Delhi Area is ₹2,516,122.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Info Edge

Empresas Relacionadas

  • SoFi
  • Stripe
  • Amazon
  • Google
  • Tesla
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos