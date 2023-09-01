Diretório de Empresas
Inetum
Inetum Salários

A faixa salarial da Inetum varia de $19,857 em remuneração total por ano para um Analista de Dados no limite inferior a $162,089 para um Operações de Negócios no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Inetum. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $33K

Engenheiro de Software Full-Stack

Operações de Negócios
$162K
Analista de Negócios
$48.8K

Analista de Dados
$19.9K
Tecnólogo de Informação (TI)
$37K
Consultor de Gestão
$25.2K
Gestor de Produto
$30.5K
Gestor de Projeto
$38.3K
Arquiteto de Soluções
$42.1K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Inetum é Operações de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $162,089. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Inetum é $36,991.

