A remuneração total média de Arquiteto de Soluções in India na Indus Valley Partners varia de ₹509K a ₹708K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Indus Valley Partners. Última atualização: 10/31/2025
Remuneração Total Média
Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!
Títulos IncluídosSubmeter Novo Título