O pacote de remuneração in Cyprus mediano de Engenheiro de Software na inDriver totaliza €66.6K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da inDriver. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano
company icon
inDriver
Software Engineer
Limassol, LI, Cyprus
Total por ano
€66.6K
Nível
Senior
Base
€66.6K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
5 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na inDriver?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na inDriver in Cyprus situa-se numa remuneração total anual de €83,770. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na inDriver para a função de Engenheiro de Software in Cyprus é €65,536.

