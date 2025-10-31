Diretório de Empresas
inDriver
inDriver Gestor de Produto Salários

O pacote de remuneração in Cyprus mediano de Gestor de Produto na inDriver totaliza €81.2K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da inDriver. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano
company icon
inDriver
Product Manager
Limassol, LI, Cyprus
Total por ano
€81.2K
Nível
-
Base
€81.2K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na inDriver?
Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na inDriver in Cyprus situa-se numa remuneração total anual de €151,740. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na inDriver para a função de Gestor de Produto in Cyprus é €81,158.

