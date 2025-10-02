Diretório de Empresas
Indra Engenheiro de Hardware Salários em Madrid Metropolitan Area

O pacote de remuneração in Madrid Metropolitan Area mediano de Engenheiro de Hardware na Indra totaliza €35K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Indra. Última atualização: 10/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Indra
Hardware Engineer
Madrid, MD, Spain
Total por ano
€35K
Nível
L2
Base
€35K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Indra?

€142K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Títulos Incluídos

Radio Frequency Engineer

Perguntas Frequentes

Indra in Madrid Metropolitan AreaEngenheiro de Hardware最高薪酬方案，年度總薪酬為€46,644。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
IndraEngenheiro de Hardware職位 in Madrid Metropolitan Area年度總薪酬中位數為€29,810。

