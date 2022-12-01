IndiaMART Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da IndiaMART varia de $6,585 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $28,744 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da IndiaMART. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $13.8K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $28.7K
Vendas
$6.6K

Capitalista de Risco
$11.8K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na IndiaMART é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $28,744. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na IndiaMART é $12,839.

