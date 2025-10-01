Diretório de Empresas
Indegene
Indegene Engenheiro de Software Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Engenheiro de Software na Indegene totaliza ₹774K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Indegene. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
company icon
Indegene
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹774K
Nível
L2
Base
₹774K
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Indegene?

₹13.94M

Perguntas Frequentes

El paquete salarial más alto reportado para un Engenheiro de Software en Indegene in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹1,088,735. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Indegene para el puesto de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru es ₹749,744.

