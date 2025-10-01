Indeed Cientista de Dados Salários em India

A remuneração de Cientista de Dados in India na Indeed totaliza ₹3.69M por year para L1. O pacote de remuneração in India mediano year totaliza ₹4.05M. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Indeed. Última atualização: 10/1/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus L0 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L1 Data Scientist I ₹3.69M ₹3.08M ₹417K ₹192K L2 Data Scientist II ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L2-II Senior Data Scientist ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Ver 3 Mais Níveis

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( INR ) Base | Ações (ano) | Bónus

Cronograma de Aquisição Principal Alternativa 1 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 6.25 % trimestral )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 6.25 % trimestral ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries. 33.3 % ANO 1 33.3 % ANO 2 33.4 % ANO 3 Tipo de Ações RSU Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos: 33.3 % adquire-se no 1st - ANO ( 33.30 % anual )

33.3 % adquire-se no 2nd - ANO ( 8.32 % trimestral )

33.4 % adquire-se no 3rd - ANO ( 8.35 % trimestral ) RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

Qual é o calendário de aquisição na Indeed ?

