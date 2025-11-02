Diretório de Empresas
A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in India na Indeed varia de ₹769K a ₹1.12M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Indeed. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

₹882K - ₹1.01M
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
₹769K₹882K₹1.01M₹1.12M
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.4%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.4% adquire-se no 3rd-ANO (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Atendimento ao Cliente na Indeed in India situa-se numa remuneração total anual de ₹1,119,704. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Indeed para a função de Atendimento ao Cliente in India é ₹768,610.

