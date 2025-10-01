A remuneração de Analista de Negócio in Greater Austin Area na Indeed varia de $84.6K por year para L1 a $209K por year para L3. O pacote de remuneração in Greater Austin Area mediano year totaliza $158K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Indeed. Última atualização: 10/1/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
L0
$ --
$ --
$ --
$ --
L1
$84.6K
$79.4K
$2.2K
$3K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L2-II
$150K
$116K
$16.8K
$17.6K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.4%
ANO 3
Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (8.32% trimestral)
33.4% adquire-se no 3rd-ANO (8.35% trimestral)
RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.