Indeed
  • Salários
  • Operações de Negócio

  • Todos os Salários de Operações de Negócio

Indeed Operações de Negócio Salários

O pacote de remuneração mediano de Operações de Negócio na Indeed totaliza $140K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Indeed. Última atualização: 11/2/2025

Pacote Mediano
company icon
Indeed
Business Operations
New York, NY
Total por ano
$140K
Nível
L3
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
5 Anos
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.4%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Indeed, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (8.32% trimestral)

  • 33.4% adquire-se no 3rd-ANO (8.35% trimestral)

RSU at Indeed are stock shares of the parent company, Recruit Holdings. The alternate schedule is for Canada, the primary schedule is for all other countries.



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Operações de Negócio na Indeed situa-se numa remuneração total anual de $228,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Indeed para a função de Operações de Negócio é $115,000.

