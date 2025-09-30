Diretório de Empresas
Incorta
Incorta Engenheiro de Software Salários em Greater Cairo

O pacote de remuneração in Greater Cairo mediano de Engenheiro de Software na Incorta totaliza EGP 1.48M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Incorta. Última atualização: 9/30/2025

Pacote Mediano
company icon
Incorta
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Total por ano
EGP 1.48M
Nível
Senior
Base
EGP 1.48M
Stock (/yr)
EGP 0
Bónus
EGP 0
Anos na empresa
5 Anos
Anos exp
6 Anos
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Incorta in Greater Cairo situa-se numa remuneração total anual de EGP 5,829,211. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Incorta para a função de Engenheiro de Software in Greater Cairo é EGP 1,477,620.

