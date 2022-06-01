Diretório de Empresas
Included Health
Included Health Salários

A faixa salarial da Included Health varia de $114,570 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro no limite inferior a $332,655 para um Operações de Negócios no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Included Health. Última atualização: 8/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer 2 $185K
Senior Software Engineer $218K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Produto
Median $219K
Assistente Administrativo
$125K

Operações de Negócios
$333K
Analista de Dados
$134K
Cientista de Dados
$325K
Analista Financeiro
$115K
Designer de Produto
$186K
Gestor de Programa
$208K
Gestor de Projeto
$137K
Recrutador
$166K
Gestor de Engenharia de Software
$265K
Investigador de Experiência do Utilizador
$286K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Included Health, as Concessões de ações/participação estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Included Health é Operações de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $332,655. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Included Health é $197,003.

Outros Recursos