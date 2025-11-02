Diretório de Empresas
Impossible Foods
Impossible Foods Engenheiro Químico Salários

A remuneração total média de Engenheiro Químico in United States na Impossible Foods varia de $177K a $259K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Impossible Foods. Última atualização: 11/2/2025

Remuneração Total Média

$204K - $232K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$177K$204K$232K$259K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Impossible Foods, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro Químico na Impossible Foods in United States situa-se numa remuneração total anual de $258,538. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Impossible Foods para a função de Engenheiro Químico in United States é $177,471.

