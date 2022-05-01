Diretório de Empresas
Imperva
Imperva Salários

O salário da Imperva varia de $64,000 em remuneração total por ano para um Analista de Cibersegurança na extremidade inferior a $217,080 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Imperva. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $117K
Atendimento ao Cliente
$161K
Operações de Marketing
$189K

Designer de Produto
$141K
Gestor de Produto
$217K
Engenheiro de Vendas
$209K
Analista de Cibersegurança
$64K
Gestor de Engenharia de Software
$135K
Arquitecto de Soluções
$132K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Imperva é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $217,080. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Imperva é $141,158.

