ImmoScout24 Analista de Negócios Salários

A remuneração total média de Analista de Negócios in Germany na ImmoScout24 varia de €52.8K a €72K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ImmoScout24. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$65.1K - $78.7K
Germany
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$60.8K$65.1K$78.7K$83K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na ImmoScout24?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Negócios na ImmoScout24 in Germany situa-se numa remuneração total anual de €72,011. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ImmoScout24 para a função de Analista de Negócios in Germany é €52,767.

