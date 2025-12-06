Diretório de Empresas
IMC
IMC Recrutador Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da IMC. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$43.4K - $49.4K
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$37.8K$43.4K$49.4K$55K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na IMC?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recrutador na IMC in India situa-se numa remuneração total anual de ₹4,834,780. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na IMC para a função de Recrutador in India é ₹3,318,790.

