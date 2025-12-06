Diretório de Empresas
IMC
  Salários
  Analista Financeiro

  Todos os Salários de Analista Financeiro

IMC Analista Financeiro Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Analista Financeiro na IMC totaliza $269K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da IMC. Última atualização: 12/6/2025

Pacote Mediano
company icon
IMC
Trader
Chicago, IL
Total por ano
$269K
Nível
L3
Base
$175K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$93.8K
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos exp
0-1 Anos
Quais são os níveis de carreira na IMC?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista Financeiro na IMC in United States situa-se numa remuneração total anual de $297,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
