Imagemaker
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Imagemaker Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Chile mediano de Engenheiro de Software na Imagemaker totaliza CLP 29.95M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Imagemaker. Última atualização: 12/6/2025

Pacote Mediano
company icon
Imagemaker
Software Engineer
Santiago, RM, Chile
Total por ano
$32.3K
Nível
L3
Base
$32.3K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Imagemaker?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Imagemaker in Chile situa-se numa remuneração total anual de CLP 41,765,355. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Imagemaker para a função de Engenheiro de Software in Chile é CLP 29,951,779.

Outros Recursos

