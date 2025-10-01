Diretório de Empresas
Illumio
Illumio Engenheiro de Software Salários em San Francisco Bay Area

O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano de Engenheiro de Software na Illumio totaliza $203K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Illumio. Última atualização: 10/1/2025

Pacote Mediano
Illumio
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Total por ano
$203K
Nível
L2
Base
$170K
Stock (/yr)
$18K
Bónus
$15K
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Illumio?

$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Illumio, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Engenheiro de Software at Illumio in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $283,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Illumio for the Engenheiro de Software role in San Francisco Bay Area is $210,000.

