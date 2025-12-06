Diretório de Empresas
Illumina
Illumina Senior Bioinformatics Scientist Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Illumina. Última atualização: 12/6/2025

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Illumina, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Senior Bioinformatics Scientist na Illumina in United States situa-se numa remuneração total anual de $210,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Illumina para a função de Senior Bioinformatics Scientist in United States é $152,000.

Outros Recursos

