Illumina Recrutador Salários

A remuneração de Recrutador in United States na Illumina totaliza $95K por year para P3. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Illumina. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$87.4K - $102K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$80.8K$87.4K$102K$113K
Intervalo Comum
Intervalo Possível
Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$95K
$85K
$5K
$5K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Illumina, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recrutador na Illumina in United States situa-se numa remuneração total anual de $113,050. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Illumina para a função de Recrutador in United States é $80,750.

