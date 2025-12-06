Illumina Engenheiro Mecânico Salários

A remuneração de Engenheiro Mecânico in United States na Illumina varia de $86.4K por year para P1 a $248K por year para P5. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $141K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Illumina. Última atualização: 12/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus P1 Entry Mechanical Engineer $86.4K $76.3K $8.8K $1.3K P2 Intermediate Mechanical Engineer $142K $115K $24K $3K P3 Senior Mechanical Engineer $127K $114K $9.6K $4K P4 Staff Mechanical Engineer $199K $145K $42.5K $11.5K Ver 4 Mais Níveis

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Illumina, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

