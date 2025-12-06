A remuneração de Engenheiro Biomédico in United States na Illumina varia de $96.9K por year para P2 a $181K por year para P4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $105K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Illumina. Última atualização: 12/6/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$96.9K
$91.3K
$3.2K
$2.5K
P3
$158K
$126K
$25.6K
$6.6K
P4
$181K
$140K
$35K
$5.8K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na Illumina, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)
