A remuneração de Engenheiro Biomédico in United States na Illumina varia de $96.9K por year para P2 a $181K por year para P4. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $105K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Illumina. Última atualização: 12/6/2025

Nome do Nível Total Base Ações (/yr) Bónus P1 Entry Biomedical Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Intermediate Biomedical Engineer $96.9K $91.3K $3.2K $2.5K P3 Senior Biomedical Engineer $158K $126K $25.6K $6.6K P4 Staff Biomedical Engineer $181K $140K $35K $5.8K Ver 4 Mais Níveis

Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Cronograma de Aquisição Principal 25 % ANO 1 25 % ANO 2 25 % ANO 3 25 % ANO 4 Tipo de Ações RSU Na Illumina, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos: 25 % adquire-se no 1st - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 2nd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 3rd - ANO ( 25.00 % anual )

25 % adquire-se no 4th - ANO ( 25.00 % anual )

