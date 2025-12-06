Diretório de Empresas
IHS Markit
IHS Markit Gestor de Programa Técnico Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gestor de Programa Técnico na IHS Markit totaliza $37.9K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da IHS Markit. Última atualização: 12/6/2025

Pacote Mediano
company icon
IHS Markit
Technical Program Manager
Gurgaon, HR, India
Total por ano
$37.9K
Nível
10
Base
$36.1K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$1.8K
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na IHS Markit?
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Programa Técnico na IHS Markit in United States situa-se numa remuneração total anual de $111,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na IHS Markit para a função de Gestor de Programa Técnico in United States é $111,000.

Outros Recursos

