IHS Markit
  • Salários
  • Analista Financeiro

  • Todos os Salários de Analista Financeiro

IHS Markit Analista Financeiro Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da IHS Markit. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$9K - $10.9K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$8.3K$9K$10.9K$11.6K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na IHS Markit?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista Financeiro na IHS Markit in United States situa-se numa remuneração total anual de $11,593. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na IHS Markit para a função de Analista Financeiro in United States é $8,295.

Outros Recursos

