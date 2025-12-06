Diretório de Empresas
iHerb
iHerb Cientista de Dados Salários

A remuneração total média de Cientista de Dados in United States na iHerb varia de $153K a $213K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da iHerb. Última atualização: 12/6/2025

Remuneração Total Média

$166K - $201K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$153K$166K$201K$213K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na iHerb in United States situa-se numa remuneração total anual de $213,440. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na iHerb para a função de Cientista de Dados in United States é $152,720.

