ICONMA Salários

O salário da ICONMA varia de $80,621 em remuneração total por ano para um Gestor de Projecto na extremidade inferior a $157,080 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ICONMA . Última atualização: 10/17/2025