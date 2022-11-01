ICONMA Salários

Diretório de Empresas
O salário da ICONMA varia de $80,621 em remuneração total por ano para um Gestor de Projecto na extremidade inferior a $157,080 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ICONMA. Última atualização: 10/17/2025

Gestor de Produto
$83.6K
Gestor de Projecto
$80.6K
Vendas
$153K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Engenheiro de Software
$157K
Investigador de UX
$129K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ICONMA é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $157,080. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ICONMA é $129,350.

Outros Recursos