Diretório de Empresas
ICON
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

ICON Salários

O salário da ICON varia de $94,097 em remuneração total por ano para um Gestor de Projecto na extremidade inferior a $173,400 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ICON. Última atualização: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Engenheiro de Controlo
$136K
Cientista de Dados
$119K
Engenheiro Mecânico
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Designer de Produto
$119K
Gestor de Produto
$173K
Gestor de Projecto
$94.1K
Engenheiro de Software
$114K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ICON é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $173,400. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ICON é $119,400.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para ICON

Empresas Relacionadas

  • Coinbase
  • SoFi
  • Uber
  • Snap
  • Lyft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos